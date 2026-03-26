السلطات الإيرانية تعلن توقيف 14 شخصاً بتهم "العمالة لجهات خارجية" والتخطيط لهجمات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان أصدرته اليوم، عن إلقاء القبض على 14 شخصاً في أربع محافظات مختلفة، متهمة إياهم بالارتباط بأجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية، والعمل لصالح "تنظيمات إرهابية".

ووفقاً للبيان الذي نشرته وسائل إعلام رسمية، توزعت عمليات التوقيف على محافظات كرمانشاه، والبرز، وفارس، وكرمان، وجاءت كالتالي:

1. خلية كرمانشاه:

ذكرت الوزارة أنها فككت "خلية عملياتية" في محافظة كرمانشاه (غرب البلاد)، تضم أربعة أشخاص، بينهم قائد المجموعة. وزعم البيان ضبط كميات من القنابل اليدوية الصنع، ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، وسلاحاً ناريًا، بالإضافة إلى ثلاثة أجهزة "ستارلينك". وأدعت السلطات أن الخلية كانت تدار من قبل شخص مقيم في ألمانيا، وكانت تخطط لاستهداف مراكز حكومية وإعلامية في المحافظة.

2. توقيفات في محافظة البرز:

وفي محافظة البرز، أعلنت الاستخبارات توقيف خمسة أشخاص؛ اثنان منهم بتهمة الانتماء لـ"تنظيم إرهابي" قبل تنفيذ أي نشاط، فيما اتُهم الثلاثة الآخرون بجمع معلومات وتصوير مواقع عسكرية وحساسة لإرسالها إلى جهات خارجية. وأشار البيان إلى ضبط أدوات لقص الأسلاك وبطاقات تعريف أمنية مزورة بحوزتهم.

3. الارتباط بوسائل إعلام خارجية في كرمان:

أما في محافظة كرمان، فقد أوقفت السلطات أربعة أشخاص وصفتهم بأنهم "مرتبطون بمركز إعلامي تابع لإسرائيل" (في إشارة إلى قناة إيران إنترناشيونال). واتهمتهم الوزارة بإرسال إحداثيات ومواقع تابعة للقوات العسكرية والأمنية إلى "صحفيين-جواسيس" يعملون في تلك القناة.

4. استهداف قطاع الطاقة في فارس:

وفي محافظة فارس، أعلن البيان توقيف شخص واحد بتهمة جمع معلومات حول مواقع مصفات النفط في البلاد وتقييم قدراتها الإنتاجية، وإرسال هذه البيانات وإحداثياتها إلى جهات أمريكية وإسرائيلية بهدف "استهداف البنية التحتية الحيوية".

واختتمت وزارة الاستخبارات بيانها بدعوة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي "تحركات مشبوهة" عبر الاتصال بالخط الساخن للوزارة أو عبر المنصات الإلكترونية الرسمية التابعة لها.



المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة