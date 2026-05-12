الكويت تعلن إحباط محاولة "تسلل" أربعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الثلاثاء أن أربعة أشخاص أُوقفوا مطلع أيار/مايو أثناء محاولتهم دخول البلاد بحرا، اعترفوا بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" إن الرجال الأربعة، وهم عقيدان في البحرية وقبطان وملازم بحري، أقرّوا بأنهم كُلّفوا من الحرس الثوري بـ"التسلل إلى جزيرة بوبيان"، أكبر جزر الكويت والقريبة من السواحل الإيرانية، في الأول من أيار/مايو "على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصا لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت".

وأشارت الوكالة إلى أن جنديا كويتيا أصيب بجروح خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات المسلحة الكويتية المتمركزة في الجزيرة، فيما تمكّن عنصران من الحرس الثوري الإيراني من الفرار.

في 3 أيار/مايو، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية القبض على أربعة أشخاص كانوا يحاولون الوصول إلى الكويت بحرا.

في منتصف نيسان/أبريل، أوقفت الكويت 24 شخصا بتهمة تمويل كيانات "إرهابية"، وفق وزارة الداخلية الكويتية. وأوضح مصدر أمني أن من بين الموقوفين خمسة أعضاء سابقين في البرلمان.

في آذار/مارس، أوقفت الكويت ستة أشخاص للاشتباه في صلتهم بحزب الله اللبناني، في إطار تحقيق في شبهات حول مخططات اغتيال في البلاد.

وقد نفى الحزب الشيعي اللبناني الموالي لإيران مرارا أي نشاط له في الكويت.

منذ أن استهدفت إيران دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة ردا على الهجوم الإسرائيلي الأميركي عليها في 28 شباط/فبراير، كثّفت سلطات هذه الدول عملياتها ضد أفراد أو منظمات تشتبه في ارتباطها بالجمهورية الإسلامية أو دعمها لها.

AFP