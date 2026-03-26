الحوثيون يهددون بفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر تضامناً مع إيران

أربيل (كوردستان24)- أكد أحد قادة الحوثيين أن حركة الحوثيين اليمنية، المتحالفة مع إيران، مستعدة لشن هجوم جديد على البحر الأحمر تضامناً مع طهران، في خطوة من شأنها أن تُعمّق أزمة النفط والاقتصاد العالمية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

وإذا ما فتح الحوثيون جبهة جديدة في الصراع، فسيكون مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن هدفاً واضحاً، فهو ممر ملاحي حيوي وضيق يتحكم بحركة الملاحة البحرية نحو قناة السويس، بعد أن أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز الحيوي.

وقد انضم حلفاء إيران الشيعة في لبنان والعراق إلى الحرب في المنطقة التي أشعلتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية على طهران.

لكن الحوثيين اليمنيين، المدججين بالسلاح والقادرين على ضرب دول الخليج المجاورة وإحداث اضطراب كبير في الملاحة البحرية حول شبه الجزيرة العربية، لم يدخلوا المعركة بعد.

قال زعيم الحوثيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: "نحن على أهبة الاستعداد العسكري الكامل، ولدينا جميع الخيارات. أما التفاصيل الأخرى المتعلقة بتحديد لحظة الصفر، فهي متروكة للقيادة، ونحن نراقب ونتابع التطورات، وسنعرف متى يحين الوقت المناسب للتحرك".

وأضاف: "حتى الآن، إيران تحقق تقدماً جيداً، وتُلحق الهزيمة بالعدو يومياً، والمعركة تسير في صالحها. إذا حدث أي شيء يخالف ذلك، فسنُقيّم الوضع".



المصدر: صحیفة غاردیان البریطانیة