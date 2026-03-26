طهران تسلّم ردها الرسمي على المقترحات الأمريكية عبر وسطاء

أربيل (كوردستان24)- أفادت تقارير صحفية بأن إيران سلمت ردها الرسمي على المقترحات الأمريكية المكونة من 15 بنداً عبر وسطاء دوليين. ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع قوله إن طهران بعثت بردها ليلة أمس، وهي الآن بانتظار موقف الطرف الآخر.

ووفقاً للمصدر ذاته، تضمن الرد الإيراني عدة شروط أساسية، من بينها: ضرورة إنهاء ما وصفه بـ"أعمال العدوان والإرهاب" من قبل العدو، وتهيئة ظروف موضوعية تضمن عدم تكرار الحرب، بالإضافة إلى تحديد آلية واضحة لضمان دفع تعويضات الحرب، وضمان وقف القتال في كافة الجبهات وبما يشمل جميع فصائل المقاومة المشاركة في المواجهة على مستوى المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن إيران تعتبر ممارسة سيادتها على مضيق هرمز "حقاً طبيعياً وقانونياً"، واصفاً إياه بأنه ضمانة لتنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته ويجب الاعتراف به. وأوضح أن هذه الشروط تضاف إلى المطالب التي قُدمت سابقاً خلال الجولة الثانية من مفاوضات جنيف، والتي سبقت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في شهر آذار/مارس الماضي.

من جهة أخرى، أبدى المصدر تشكيكاً في النوايا الأمريكية، معتبراً أن الدعوة للتفاوض ليست سوى مشروع لما وصفه بـ"الخديعة الثالثة". وزعم أن واشنطن تسعى من خلال هذه الدعوات إلى تحقيق ثلاثة أهداف:

1-تضليل المجتمع الدولي عبر تقديم صورة "سلمية" للولايات المتحدة.

2-الحفاظ على انخفاض أسعار النفط عالمياً.

3-كسب الوقت للتحضير لعمل عسكري جديد يستهدف جنوب إيران عبر التدخل البري.

وختم المصدر بالإشارة إلى أن الشكوك الإيرانية تجاه الجدية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق قد تعمقت بعد حربي "الـ12 يوماً" و"رمضان"، مدعياً أن الولايات المتحدة بدأت العمليات العسكرية في المرتين تزامناً مع إجراء المفاوضات، وهو ما يجعل طهران تنظر إلى الدعوات الحالية كغطاء للتمهيد لعمل عسكري جديد.

المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة