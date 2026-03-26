رافائيل غروسي يحذر من أن الضربات قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية قد تتسبب في "حادث إشعاعي كبير"

أربيل (كوردستان24)-أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الخميس، عن "قلقه البالغ" إزاء الضربات العسكرية الأخيرة التي "أُفيد" أنها وقعت قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية، محذراً من أن أي ضرر يلحق بالمنشأة العاملة قد يتسبب في "حادث إشعاعي كبير".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الضربات الأخيرة وقعت مساء الثلاثاء.

ونظرًا لأن بوشهر محطة نووية عاملة وتحتوي على "كمية كبيرة من المواد النووية"، حذر غروسي من أن أي ضرر يلحق بالمنشأة قد يؤدي إلى "حادث إشعاعي كبير يؤثر على منطقة واسعة في إيران وخارجها".

وجدد غروسي دعوته إلى "أقصى درجات ضبط النفس" لتجنب خطر وقوع حادث نووي، وشدد على أهمية الالتزام بما تسميه الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الركائز السبع" لضمان السلامة والأمن النوويين أثناء النزاعات المسلحة.



أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الثلاثاء، أن مقذوفاً سقط على أرض محطة بوشهر النووية مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي. ووصفت المنظمة الحادث بأنه "هجوم متجدد" من جانب "العدو الأمريكي الإسرائيلي".

