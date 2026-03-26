مستشار المرشد الأعلى يحذر من أن أي هجوم على إيران سيرتد على المشاركين فيه

أربيل (كوردستان24)-حذر علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، من أن أي دولة تشارك في عمل عسكري ضد إيران ستواجه عواقب وخيمة، حسبما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الرسمية يوم الخميس.

وقال ولايتي: "إن أي مشاركة في عدوان عسكري على إيران ستعود حتماً على المشاركين فيه كالبوميرانج"، وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون بؤرة للرد.

وأضاف: "لا يمكن أن تبقى جغرافية الخليج دون عواقب". وتابع قائلاً: "ستقع أحداث لا محالة" من شأنها أن "تضر بمن يهددون الأمن القومي الإيراني".



المصدر: الوکالات