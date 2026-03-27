وسائل إعلام إيرانية: مقتل 6 أشخاص في هجوم استهدف مدينة قم

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الجمعة 27 آذار/مارس 2026، بوقوع انفجارات عنيفة هزت محافظة قم، جراء هجوم عسكري أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط أنباء عن استخدام أسلحة متطورة في العملية.

وذكر نائب المسؤول السياسي والأمني في محافظة قم، أن الهجوم الذي نسبه إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، استهدف ثلاثة منازل سكنية في منطقة "بارديسان"، مؤكداً أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل ستة أشخاص حتى الآن.

وأوضحت التقارير الإعلامية الإيرانية أن الهجوم نُفذ باستخدام قنابل "خارقة للتحصينات" (Bunker Busters)، والتي ألقيت بواسطة طائرات من طراز "بي 2" (B-2 Stealth Bomber) الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن القصف استهدف ما يُعتقد أنه "مستودع سري" مخبأ في المنطقة، مما تسبب في وقوع تلك الانفجارات القوية التي هزت أرجاء المدينة.