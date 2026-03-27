الهلال الأحمر الإيراني: دمار أكثر من 87 ألف موقع و600 مدرسة جراء الهجمات الإسرائيلية والأمريكية

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، پیر حسين كوليفاند، عن حجم الأضرار الواسعة التي خلفتها الهجمات "الإسرائيلية والأمريكية" المستمرة على الأراضي الإيرانية، مؤكداً تضرر أو تدمير 87 ألفاً و294 موقعاً بشكل بليغ منذ بدء العمليات العسكرية.

وأوضح كوليفاند، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى دمار 66 ألفاً و261 وحدة سكنية، و20 ألفاً و127 وحدة تجارية، تعرضت إما للدمار الشيق أو لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للاستخدام.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن محافظة طهران نالت النصيب الأكبر من هذه الأضرار، مؤكداً أن تمركز الدمار في العاصمة يعكس كثافة الهجمات الصاروخية والجوية التي استهدفتها بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، ندد كوليفاند باستهداف المراكز الطبية والإغاثية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية. وكشف عن تضرر 289 مركزاً طبياً وعلاجياً وصيدلية جراء القصف.

كما طالت الهجمات المؤسسات التعليمية ومراكز الإغاثة، حيث أكد كوليفاند تدمير 600 مدرسة و17 مركزاً تابعاً للهلال الأحمر الإيراني بشكل مباشر، مما أدى إلى خروجها تماماً عن الخدمة.

وعلى صعيد الآليات والمعدات، أوضح رئيس الهلال الأحمر أن الهجمات أسفرت عن تدمير 3 مروحيات مخصصة للإنقاذ و48 مركبة إسعاف ومساعدات، مما يعيق الجهود الإنسانية وعمليات الإغاثة في المناطق المتضررة.