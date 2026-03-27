استئناف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بإقليم كوردستان يوم الأحد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن قرار مشترك يقضي باستئناف الدوام الرسمي في كافة المؤسسات التعليمية، وذلك عقب اجتماع تنسيقي عُقد لمناقشة سير العملية الدراسية.

وجاء في بيان مشترك للوزارتين: بناءً على مخرجات الاجتماع المشترك الذي عُقد اليوم الجمعة، 27 آذار 2026، تقرر استئناف العملية التعليمية والدوام الرسمي في جميع المدارس والجامعات والمعاهد اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الموافق 29 آذار 2026.

وأوضح البيان أن كلاً من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستصدران، في وقت لاحق، بيانات منفصلة تتضمن التفاصيل الفنية والآليات الإجرائية الخاصة بعودة الطلبة، لضمان تنظيم العملية الدراسية بالشكل الأمثل.