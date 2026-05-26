بفتوى رسمية: 6 ضوابط للأضاحي.. ودعوة لذبحها داخل كوردستان لدعم الفقراء

أربيل (كوردستان 24)- أعلن عبد الله شيركاويي، المتحدث باسم المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان، عن الشروط والإرشادات الشرعية الخاصة بذبح الأضاحي لعيد الأضحى المبارك لهذا العام، داعياً المواطنين إلى إجراء أضاحيهم داخل إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وذلك بهدف دعم وفقراء الداخل. وصرح شيركاويي، اليوم الثلاثاء 26 أيار 2026، بأن ذبح الأضحية سُنّة مؤكدة، ويجب على المسلمين مراعاة الشروط والإرشادات الشرعية التالية:

1. توقيت الذبح: يبدأ من بعد صلاة العيد ويستمر حتى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد.

2. شروط الأضحية: يجب أن يكون "الخروف" قد أتم سنة من العمر، و"الماعز" سنتين كاملتين، أما "الأبقار" فيجب أن تكون قد أتمت سنتين وتجزئ عن سبعة أشخاص. ويشترط أن تكون الأنعام سليمة وصحيحة، وغير معيبة أو هزيلة جداً.

3. مكان الأضحية: يدعو مجلس الإفتاء إلى ذبح الأضاحي داخل كوردستان وعدم إرسال أموالها إلى خارج البلاد؛ "نطالب الجميع بعدم إخراج الأضاحي خارج كوردستان، لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة والحاجة الماسة للفقراء هذا العام في إقليم كوردستان وبقية المناطق الكوردستانية الأخرى".

4. التوزيع: الأضحية التي ذُبحت بنية "النذر"، لا يجوز لصاحبها الأكل منها ويجب توزيعها بالكامل على الفقراء. أما أضحية "السنة"، فيجوز لصاحبها وأهل بيته الأكل منها، وتجزئ الذبيحة الواحدة عن العائلة بأكملها.

5. الأضحية عن المتوفى: إذا ترك المتوفى وصية بالأضحية، فتُذبح من ميراثه وتوزع بالكامل على الفقراء. أما إذا لم يوصِ بذلك، فيجوز للورثة القيام بها على نفقتهم الخاصة.

6. الإرشادات الصحية: شدد المتحدث باسم المجلس على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية وذبح الأضاحي في المجازر (المسالخ) الرسمية، حفاظاً على بيئة المدن والصحة العامة. يُذكر أن يوم غد الأربعاء، 27 أيار 2026، هو أول أيام عيد الأضحى، حيث يشهد الإقليم سنوياً إقبالاً كبيراً من المواطنين على ذبح الأضاحي خلال أيام العيد الأربعة.