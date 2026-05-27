إجراءات رادعة.. تجارة إقليم كوردستان تشدد على معاقبة مروّجي الأغذية منتهية الصلاحية

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، عن توسيع نطاق حملات الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع اللجان المشتركة للقائممقاميات، بهدف تنظيم الأسواق وحماية سلامة المواطنين، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عشرات المخالفين.

وصرح المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، لـ "كوردستان 24" قائلاً: "من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين واستقرار الأسعار، قمنا بتوسيع نطاق الرقابة التجارية بالتعاون مع لجان القائممقاميات. وتجري فرقنا حالياً جولات تفتيشية مكثفة صباحية ومسائية تشمل المخازن والشركات وكافة المراكز والفرش التجارية التي تمارس بيع السلع والمنتجات".

وبشأن آلية عملهم، أشار المدير العام للتجارة إلى أن الفرق الرقابية تجري عمليات تدقيق وفحص دقيقة تشمل أسعار السلع، وجودة وصلاحية المنتجات، ومدى الالتزام بالشروط والنظافة العامة.

وكشف نوزاد شيخ كامل عن تسجيل عشرات المخالفات خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها التلاعب بالأسعار، وتزوير تواريخ انتهاء صلاحية السلع، وخلط المواد منتهية الصلاحية بمواد أخرى لبيعها، بالإضافة إلى ترويج منتجات غير مستوفية للشروط الصحية والطبية.

وأوضح المدير العام في ختام تصريحه، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي هذه المخالفات لضمان السيطرة التامة على الأسواق والحد من كافة أشكال الغش التجاري.

وتتبع المديرية العامة للتجارة لوزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، وتتولى مسؤولية تنظيم التبادل التجاري ومراقبة حركة الأسواق في عموم الإقليم.

وتجري اللجان المشتركة للقائممقاميات، بالتنسيق مع فرق الرقابة التجارية، مئات الجولات التفتيشية سنوياً في الأسواق والمرافق التجارية، بهدف مكافحة الاحتكار، والحد من الغلاء، ومنع بيع السلع والمواد الغذائية التالفة أو منتهية الصلاحية.

وطبقاً لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة، يتم سنوياً إتلاف عشرات الأطنان من المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية، مع معاقبة المخالفين بفرض غرامات مالية وإغلاق محالهم التجارية ومرافقهم المخالفة.

وتكثف المديرية حملات المراقبة والتفتيش خلال المناسبات والأعياد أو عند حدوث أي تقلبات اقتصادية، وذلك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسواق.