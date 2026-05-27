طقس العراق.. حرارة أربعينية وتصاعد للغبار بدءاً من الغد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، عن تقريرها المفصل لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى موجة تقلبات تشمل ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، يتبعها انخفاض وتصاعد للغبار مع فرص لتساقط الأمطار في المناطق الشمالية.

وفقاً لبيان الهيئة، فإن طقس يوم غدٍ الخميس سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً "بضع درجات" في عموم البلاد، حيث تتصدر محافظتا البصرة وذي قار قائمة المدن الأعلى حرارة بـ 46 درجة مئوية.

جدول درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الخميس:

البصرة وذي قار: 46°م

المثنى وميسان: 45°م

بغداد، كربلاء، والنجف: 44°م

بابل والديوانية: 43°م

واسط: 42°م

ديالى والأنبار: 40°م

المناطق الشمالية: تتراوح ما بين 33°م (دهوك) و 39°م (صلاح الدين).

توقعت الهيئة أن يشهد يوم الجمعة تغيراً في الكتلة الهوائية، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية لتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مما يتسبب بتصاعد غبار خفيف إلى متوسط الشدة في عموم البلاد. كما يُتوقع تساقط أمطار متوسطة الشدة في الأقسام الشمالية من البلاد، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بعدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

أشار التقرير إلى أن طقس يومي السبت والأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم بشكل عام. وستبقى الرياح شمالية غربية معتدلة، مع نشاط نهار السبت في الأجزاء الشرقية من المنطقة الجنوبية مسببة تصاعداً للغبار. أما درجات الحرارة، فستعاود الارتفاع الطفيف في المنطقة الوسطى خلال مطلع الأسبوع المقبل، بينما تظل مستقرة في الشمال والجنوب.