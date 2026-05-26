سياحة أربيل تعلن الجاهزية لاستقبال العيد وتتوقع زيادة في أعداد الوافدين

مدير سياحة أربيل لـكوردستان 24: نتوقع توافد أعداد ضخمة من السياح خلال العيد واستعداداتنا مكتملة

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للسياحة في محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء، عن إتمام كافة الاستعدادات والخطط اللوجستية لاستقبال أعداد قياسية من السياح الوافدين إلى المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية ذات الصلة.

وفي تصريحٍ لكوردستان 24، قال مدير سياحة أربيل، دلير محمد، إن المديرية وضعت خطة متكاملة لتهيئة المواقع السياحية واستيعاب الزخم المتوقع.

مشيراً إلى أن الإقليم يشهد حالياً حركة سياحية نشطة عبر تدفق مستمر يتجاوز 7000 زائر يومياً، وهو رقم مرشح للتضاعف بشكل كبير خلال أيام العيد.

وعزا محمد هذا الإقبال المتزايد إلى المشاريع السياحية الاستراتيجية والمبتكرة التي نفذتها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والتي ساهمت بشكل فعال في تعزيز البنية التحتية الجاذبة للحركة السياحية، لاسيما بالنسبة للمواطنين القادمين من محافظات وسط العراق وجنوبه.

وفي إطار الاستعدادات الميدانية، أكد مدير السياحة صدور توجيهات رسمية مشددة لكافة الفنادق، والموتيلات، والمنشآت السياحية والمطاعم في المحافظة، بضرورة رفع درجة الجهوزية القصوى، وتقديم أفضل الخدمات السياحية والترفيهية لضمان راحة الضيوف والزوار طيلة فترة العيد.

وتمثّل محافظة أربيل الوجهة السياحية الأولى في البلاد خلال العطل الصيفية ومواسم الأعياد، وسط توقعات رسمية بأن يسجل الموسم الحالي القفزة الأعلى في معدلات النمو السياحي مقارنة بالسنوات الماضية بفضل التسهيلات والمشاريع الخدمية الجديدة.