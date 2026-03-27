ضرباتٌ أميركية- إسرائيلية تستهدف مصنعين للصلب في إيران

أربيل (كوردستان 24)- أفاد الإعلام الإيراني بأن غارات جوية أميركية إسرائيلية ألحقت الجمعة أضرارا بمصنعين رئيسيين للصلب في إيران.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد استهدفت الغارات "مصنعا تابعا لمجموعة مباركه عملاق الصلب الإيراني ويقع في منطقة أصفهان (وسط البلاد)، بالإضافة إلى مجمع آخر في محافظة خوزستان (جنوب غرب البلاد)".

وقالت وكالة أنباء فارس "قبل دقائق، استهدف العدو الأميركي الإسرائيلي مصنعي خوزستان للصلب (جنوب غرب) ومباركه للصلب في أصفهان (وسط) في هجومين منفصلين".

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن وقوع الهجومين أيضا.

واضافت فارس "وصلت فرق الإنقاذ فورا إلى مكان الحادث".