تربية كوردستان: استئناف الدوام الأحد المقبل مع إتاحة "التعليم عن بُعد" اختيارياً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن عودة الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والأهلية والدولية يوم الأحد (29 آذار)، وفق الضوابط التالية:

التعليم الاختياري: يحق لأولياء الأمور اختيار التعليم الإلكتروني بدلاً من الحضور الفعلي، دون تسجيل غياب بحق الطالب، شرط ملء استمارة خاصة في المدرسة.

الامتحانات: الحضور الفعلي إلزامي فقط خلال أيام الامتحانات المقررة وفق الجداول الرسمية.

المدارس الدولية والأجنبية: منح الصلاحية لهذه المدارس لاعتماد نظام "الأونلاين" أو التعليم الإلكتروني بناءً على قرار إداراتها.

الشهادات العامة: طمأنة طلبة الصف التاسع والصف الثاني عشر بتعديل التقويم الدراسي بما يتناسب مع امتحاناتهم الوزارية.

المنصات المعتمدة: دعت الوزارة الطلبة للاستفادة من منصتي (E-Wane) و (Qutabxanekem) المفعّلتين حالياً.

وفيما يأتي النص بيان:

يستأنف الدوام في المؤسسات التعليمية الحكومية، وغير الحكومية (الأهلية)، والدولية يوم الأحد الموافق 29 آذار 2026، مع مراعاة النقاط التالية:

1. أي ولي أمر لا يرغب بحضور ابنه/ابنته فعلياً في الصفوف الدراسية، لن يتم تسجيل (غياب) بحقه، وبإمكانه الاستفادة من منصات التعليم الإلكتروني في المدارس الحكومية والأهلية التابعة لنظام وزارة التربية (المشار إليها في هذا البيان). ويقتصر حضور الطالب في المدرسة على أوقات الامتحانات فقط، ووفقاً لجدول الامتحانات المدرسي والوزاري؛ ولأجل ذلك، يتوجب على ولي الأمر ملء استمارة خاصة في المدرسة. كما يتوجب على المعلمين/المدرسين إرسال الواجبات المنزلية للطلبة الذين اختاروا التعليم الإلكتروني عبر مجموعات المدرسة أو تطبيق (E-Assessment).

2. بالنسبة لطلبة المدارس الدولية، في حال عدم رغبة أولياء أمورهم بإرسالهم إلى المدرسة، يتوجب على المدرسة الدولية توفير التعليم لهم عبر الإنترنت (Online)، أو إلكترونياً، أو بأي وسيلة أخرى، ويكون حضورهم في المدرسة إلزامياً في أوقات الامتحانات فقط.

3. بإمكان المدارس الأجنبية الاستفادة من مضمون النقطة (2) أعلاه، كما يحق لها اتخاذ قرار بتحويل العملية التعليمية بالكامل إلى نظام (الأونلاين) أو التعليم الإلكتروني، وذلك وفقاً لقرار الهيئة الإدارية للمدرسة.

4. لطمأنة طلبة الصف الثاني عشر الإعدادي والتاسع الأساسي الذين لديهم امتحانات وطنية ووزارية، نود إعلامهم بأن الوزارة ستقوم بتعديل التقويم الدراسي الخاص بامتحاناتهم.

ملاحظة: يمكن لطلبة الصفوف من الأول الأساسي وحتى الثاني عشر الإعدادي (في المدارس الحكومية والأهلية) الاستفادة من التعليم الإلكتروني عبر منصة (E-Wane) المفعّلة حالياً: https://ewane.krd

كما أن المنصة الرقمية التفاعلية (Qutabxanekem - مدرستي) مفعّلة الآن لطلبة المدارس الحكومية من الصف الأول وحتى السادس الأساسي: https://qutabxanekem.krd

وزارة التربية 27 آذار 2026