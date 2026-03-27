مؤسسة إسماعيل بيشكجي تدين استهداف البيشمركة وتؤكد شرعية نضال الشعب الكوردي

أربيل (كوردستان 24)- وجّهت مؤسسة "إسماعيل بيشكجي"، اليوم الجمعة 27 آذار 2026، رسالة تعزية ومواساة رسمية إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في أعقاب استشهاد ستة من مقاتلي البێشمرگة جراء هجوم استهدف أحد مقراتهم.

وأعربت مؤسسة "بيشكجي" في رسالتها عن حزنها العميق لفقدان هؤلاء المقاتلين، مستنكرةً الهجوم بشدة، وقالت: "إننا نرى في هذا الهجوم اعتداءً مباشراً على كيان إقليم كوردستان."

وأكدت المؤسسة أن استهداف مقاتلي البيشمرگة يثبت للجميع مرة أخرى شرعية وعدالة نضال الشعب الكوردي.

كما عبّرت في جانب آخر من رسالتها عن تعازيها وتضامنها مع عوائل الشهداء، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، ومؤسسات الإقليم، وعموم شعب كوردستان، متمنيةً لهم الصبر والسلوان.

وأشارت المؤسسة في ختام رسالتها: ننحني إجلالاً وإكباراً أمام ذكرى هؤلاء الشهداء.

يأتي ذلك في وقت تعرض فيه، فجر الثلاثاء 24 آذار 2026، مقر للفرقة السابعة مشاة (المنطقة الأولى) وقوة من الفرقة الخامسة مشاة التابعة لقوات البيشمرگة في حدود منطقة "سوران" لهجومين منفصلين بستة صواريخ باليستية إيرانية؛ ما أسفر عن استشهاد ستة من البيشمرگة وإصابة 30 آخرين.

تعد مؤسسة إسماعيل بيشكجي مركزاً مهماً للبحوث والدفاع عن حقوق الشعب الكوردي، ودأبت دائماً على تأكيد مواقفها القومية والعلمية تجاه القضايا المصيرية في إقليم كوردستان.