مديرية الري بأربيل تصدر توضيحاً بشأن الأضرار الجزئية في بركة مياه "دارەتوو"

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية الري في أربيل توضيحاً عقب المتابعة الميدانية التي أجراها محافظ أربيل للوقوف على وضع بركة مياه "دارەتوو".

ووفقاً للتوضيح، فإن بركة "دارەتوو" لا يزال مشروعاً غير مكتمل، حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال فيه إلى 78% فقط.

وجاء في البيان أن موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم أمس، أدت إلى تدفق كميات هائلة من المياه نحو حوض البركة.

وبالتزامن مع ذلك، تسبب امتلاء بركة "چەمرگە" وفتح منافذه السفلية بزيادة الضغط على بركة "دارەتوو".

ونظراً لعدم تنفيذ بعض فقرات المشروع بعد، بسبب الظروف المالية، فقد تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار جزء واقع بين "المفيض" (المنفذ الفائض) و"جسم البركة".

وتطمئن مديرية الري المواطنين بأن الجسم الرئيسي للبركة لم يتعرض لأي ضرر أو انهيار ولا يزال متماسكاً.

كما أوضحت المديرية أن كمية المياه التي تدفقت من البركة باتجاه المناطق المنخفضة كانت تعادل كمية مياه المفيض الطبيعية فقط؛ لذا لم يتشكل أي خطر بوقوع فيضانات أو إلحاق أضرار بالمناطق المجاورة.

وبخصوص الخطوات المقبلة، أعلنت مديرية ري أربيل أنه تم توجيه مقاول المشروع واللجنة المشرفة للبدء فوراً – بعد انتهاء موجة الأمطار – بإصلاح الأجزاء المتضررة وفق أسس هندسية وعلمية، بهدف ضمان سلامة المشروع والوصول به إلى المراحل النهائية.

يأتي هذا التوضيح من مديرية ري أربيل في وقت تشهد فيه عدة مناطق في إقليم كوردستان ارتفاعاً في مناسيب المياه جراء موجة أمطار غزيرة.