التعليم العالي في كوردستان: "الأونلاين" خيارنا القسري الأخير

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان تمسكها بنظام التعليم الحضوري، مشددة على أن اللجوء للتعليم عبر الإنترنت (الأونلاين) يلحق ضرراً جسيماً بجودة التعليم.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، أنها لا تؤيد اعتماد التعليم الإلكتروني في الجامعات والمعاهد حالياً، واصفة إياه بـ "الخيار الاضطراري الأخير" الذي قد يتم التفكير فيه.

وأعلنت الوزارة اعن استئناف الدوام الحضوري داخل القاعات الدراسية في الجامعات والمعاهد اعتباراً من يوم الأحد المقبل، المصادف 29 آذار 2026. ووجهت الوزارة الجامعات بضرورة إيلاء أهمية أكبر للمواد والدروس العملية.

وحول احتمالية تمديد التقويم الدراسي، كشفت الوزارة أنها لم تتخذ حتى الآن أي قرار بهذا الشأن.

وفي جانب آخر من البيان، أشارت الوزارة إلى ملف "التعليم عبر الإنترنت" (الأونلاين)، محذرة من أنه يلحق ضرراً جسيماً بالعملية التعليمية.

كما شددت الوزارة على أنها، في ظل الظروف الراهنة، لا تؤيد خيار التعليم الإلكتروني في جامعات ومعاهد الإقليم، مؤكدة أن "الأونلاين" سيبقى الخيار القسري الأخير الذي قد يتم اللجوء إليه.