الحوثيون في اليمن: سندخل الحرب إذا استمرت الهجمات على إيران

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الجمعة إنهم سيدخلون الحرب إذا استمرت الهجمات على إيران، محذرين إسرائيل والولايات المتحدة من استخدام البحر الأحمر في الهجمات خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع في بيان مصوّر "أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في أي من الحالات الآتية: انضمام أي تحالفات أخرى مع أمريكا وإسرائيلَ ضد الجمهوريةِ الإسلاميةِ في إيران ومحور الجهاد والمقاومة".

وكذلك في حال "استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قِبل أمريكا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وضد أي بلد مسلم، فلن نسمحَ بذلك".

