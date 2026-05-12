إلى جانب تعويض الكميات المتوقفة.. بغداد تستأنف إرسال الغاز السائل إلى أربيل ودهوك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن قرارها باستئناف تجهيز محافظتي أربيل ودهوك بحصتهما من الغاز السائل، بعد فترة توقف أدت إلى شح المادة وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.

وصرح سيبان شيرواني، عضو البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، بأن "وزارة النفط الاتحادية كانت قد أوقفت بموجب كتاب رسمي حصة أربيل ودهوك من الغاز السائل منذ 22 نيسان الماضي، والبالغة 150 طناً يومياً. هذا التوقف أثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين وتسبب في نقص الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره".

وأوضح شيرواني أنه بناءً على إشعار من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، تم إجراء زيارة لمقر وزارة النفط والاجتماع مع وكيل الوزارة لشؤون الغاز، عزت صابر. وأسفر الاجتماع عن صدور قرار رسمي باستئناف إرسال الـ 150 طناً من الغاز السائل اعتباراً من يوم الخميس المقبل، 14 أيار الجاري.

وأضاف النائب أن الوزارة قررت أيضاً تعويض المحافظتين عن الكميات التي لم تُرسل خلال أيام التوقف الماضية، لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

وحول أسباب الانقطاع المفاجئ، كشف شيرواني أن المسؤولين في وزارة النفط العراقية برروا الخطوة بـ "التوترات والتعقيدات الأمنية في المنطقة"، والتي أدت -حسب ادعائهم- إلى تراجع مستويات إنتاج الغاز في العراق بشكل عام، مما دفعهم لتعليق الإمدادات المتجهة إلى أربيل ودهوك مؤقتاً.