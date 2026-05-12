مصدر لـ "كوردستان 24": توقعات بمنح الثقة لتشكيلة الزيدي الخميس

أربيل (كوردسالت24)- رجّح مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف، علي الزيدي، اليوم الثلاثاء، انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي لمنح الثقة للحكومة الجديدة نهاية الأسبوع الجاري، في وقت تتسارع فيه المشاورات لتجاوز عقبات "النصاب" والتدخلات الخارجية.

وصرح المصدر لـ "كوردستان 24" قائلاً: "من المحتمل جداً أن يجتمع البرلمان يوم الخميس، 14 أيار 2026، للتصويت على كابينة الزيدي الوزارية. وإذا تعذر ذلك، فسيتم حسم الأمر مطلع الأسبوع المقبل".

ضغوط "قاآني" وموسم الحج

تتزامن هذه التوقعات مع أنباء عن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد. وبينما أشارت تقارير صحفية (الشرق الأوسط) إلى أن قاآني حذر قادة الإطار التنسيقي من التصويت لحكومة "متأثرة بالنفوذ الأمريكي"، ذكر مصدر آخر لـ "كوردستان 24" أن الزيارة تهدف للضغط باتجاه الإسراع في حسم الملف الحكومي، معتبراً أن التأخير لا يخدم مصلحة القوى السياسية الحليفة لطهران.

من جهة أخرى، برز "موسم الحج" كعقبة فنية محتملة؛ حيث كشف المصدر أن عدم عقد الجلسة بحلول الخميس قد يؤدي إلى فقدان النصاب القانوني، نظراً لنية نحو 100 نائب المغادرة لأداء مناسك الحج، مما قد يدخل العملية الدستورية في نفق التأجيل الطويل.

المهلة الدستورية

وكان علي الزيدي قد سلم منهاجه الوزاري إلى رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، في السابع من أيار الجاري، بانتظار تحديد موعد رسمي لجلسة التصويت. ويمنح الدستور العراقي المكلف مهلة 30 يوماً (انقضى نصفها تقريباً) لتقديم كابينته ونيل الثقة، في ظل نظام سياسي يعتمد "المحاصصة" والتوافقات المعقدة بين الكتل الرئيسية.