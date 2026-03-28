إيران: مقتل 252 طالباً ومعلماً وتدمير 600 مدرسة جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية

أربيل (كوردستان24)- يواجه قطاع التعليم في إيران خسائر بشرية ومادية فادحة نتيجة النزاع المستمر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث سقط مئات الضحايا من الطلبة والكوادر التعليمية وتضررت مئات المنشآت التربوية.

وفي أحدث إحصائية رسمية، أعلن حسين صادقي، رئيس دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم الإيرانية، أن "252 طالباً ومعلماً لقوا حتفهم منذ بدء الهجمات"، مشيراً إلى إصابة 184 آخرين من الأسرة التربوية بجروح متفاوتة.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حجم الدمار الذي طال البنية التحتية التعليمية خلال مشاركته عبر "الفيديو كونفرانس" في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأكد عراقجي أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تسببت في تدمير وتضرر أكثر من 600 مدرسة في مختلف أنحاء البلاد.

وشدد وزير الخارجية على أن الإحصائية الإجمالية للطلبة الذين سقطوا بين قتيل وجريح قد تجاوزت حاجز الألف شخص، وهو ما يعكس الآثار الكارثية للعمليات العسكرية على حياة المدنيين والعملية التعليمية في إيران.