مقر "خاتم الأنبياء" يتوعد بجعل المنطقة "مقبرة" للأمريكيين

أربيل (كوردستان24)- أعلن مقر "خاتم الأنبياء" عن تنفيذ سلسلة هجمات واسعة ونوعية استهدفت تحركات وقوات الجيش الأمريكي في المنطقة، مؤكداً إصابة سفينة دعم وموقعين عسكريين بشكل مباشر.

وأفاد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" في بيان له، بأن القوات التابعة للمقر استهدفت سفينة إسناد تابعة للبحرية الأمريكية في ميناء "صلالة" بسلطنة عمان. وشدد المتحدث في تصريحه على أن إيران ملتزمة تماماً باحترام سيادة سلطنة عمان، واصفاً إياها بالدولة الصديقة والشقيقة.

وفي تطور ميداني آخر، كشف المتحدث عن تمكن القوات من تحديد موقعين ومخبأين للجنود الأمريكيين في "دبي"، حيث جرى استهدافهما بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة. وزعم البيان أن الهجمات أدت إلى سقوط أكثر من 500 جندي وقائد أمريكي بين قتيل وجريح.

وذكر البيان أن سيارات الإسعاف شوهدت وهي تنقل القتلى والمصابين من القوات الأمريكية لساعات متواصلة عقب الهجمات. واختتم المتحدث تصريحه بتوجيه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى البيت الأبيض، قائلاً: "على ترامب والقادة العسكريين الأمريكيين أن يدركوا جيداً أن المنطقة ستتحول إلى مقبرة لجنودهم".