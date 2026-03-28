مقتل مراسل "المنار" علي شعيب ومراسلة "الميادين" في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما جنوب لبنان

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في تطور خطير يعكس استمرار استهداف الطواقم الإعلامية في جبهة جنوب لبنان، نعت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، اليوم، مراسلها الميداني البارز "علي شعيب"، الذي قُتل إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبته.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن مصدر عسكري لبناني تفاصيل الحادثة، مؤكداً أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر سيارة مدنية في منطقة "جزين" جنوبي البلاد.

وأسفرت الغارة، بحسب المصدر العسكري، عن مقتل شعيب، بالإضافة إلى مقتل مراسلة قناة "الميادين" المقربة من إيران، "فاطمة فتوني"، وشقيقها الذي كان يرافقهما ويعمل مصوراً صحفياً.

تأتي هذه الحادثة الدامية في خضم تصعيد عسكري غير مسبوق وحرب مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، وسط تحذيرات متصاعدة من الولايات المتحدة ودول إقليمية من خروج الوضع عن السيطرة وانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة تجر أطرافاً أخرى، في مقدمتها إيران.

يُعد علي شعيب من أبرز الوجوه الإعلامية التابعة لحزب الله، حيث عُرف بتغطيته الميدانية المستمرة من الخطوط الأمامية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ بدء التوترات الأخيرة.