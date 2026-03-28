إسرائيل تعلن مقتل قياديين في "حزب الله" واستمرار غاراتها على مناطق لبنانية

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، عن مواصلة غاراته الجوية على مواقع تابعة لـ "حزب الله" في أنحاء متفرقة من لبنان، مشيراً إلى استهداف عشرات الأهداف في الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية.

ووفقاً لبيان صادر عن الجيش، أسفرت غارة جوية استهدفت العاصمة بيروت يوم الجمعة عن مقتل كادرين بارزين في الحزب، هما أيوب حسين يعقوب وياسر محمد مبارك.

وأوضح البيان أن العمليات العسكرية شملت ضربات جوية وبحرية استهدفت ما وصفه بـ"مستودعات أسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ، ومنشآت عسكرية"، مبيناً أن هذه الهجمات تأتي لدعم العمليات البرية وتقويض القدرات العسكرية لحزب الله في المنطقة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه استمرار عملياته العسكرية رداً على الهجمات التي ينفذها حزب الله ضد إسرائيل، مشدداً على التزامه بحماية أمن سكانه ومنع أي تهديدات تنطلق من الأراضي اللبنانية.



