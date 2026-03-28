إيران.. مقتل 5 مسلحين واعتقال 19 آخرين في عمليات أمنية بثلاث محافظات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت 28 آذار/مارس 2026، عن حصيلة عمليات أمنية نفذتها في ثلاث محافظات مختلفة، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وصفتهم بـ"الإرهابيين الانفصاليين"، واعتقال 19 آخرين بتهمة التعاون مع جهات خارجية والتخطيط لأعمال تخريبية.

وذكر بيان للوزارة، نقلته وسائل إعلام رسمية، أن العمليات جرت في محافظات خوزستان (جنوب غرب)، وأردبیل (شمال غرب)، وكرمان (جنوب شرق)، بناءً على تقارير استخباراتية ومتابعات ميدانية.

تفاصيل العمليات في خوزستان وأردبیل



وأوضح البيان أن "اشتباكات في محافظة خوزستان أدت إلى مقتل 5 عناصر من مجموعة انفصالية"، متهماً إياهم بتلقي دعم خارجي لضرب بنى تحتية مدنية، بما في ذلك تفجير أنابيب نفط وشن هجمات مسلحة أسفرت في وقت سابق عن مقتل مدني وإصابة آخرين. وأشارت الوزارة إلى ضبط أسلحة، وعبوات ناسفة، وأجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك)، وعملات أجنبية في موقع العملية.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات اعتقال 10 أشخاص في خوزستان و3 آخرين في مدينة "خلخال" بمحافظة أردبیل، بتهمة الضلوع في هجمات استهدفت مراكز عامة ودينية وقوات أمنية.

ملاحقات في كرمان وتهم بالتجسس



أما في محافظة كرمان، فقد أفاد البيان بالقبض على شخص اتهمته السلطات بالتخطيط لتنفيذ عمليات "إرهابية" وتجنيد مسلحين، مشيراً إلى أنه كان من المشاركين في احتجاجات سابقة. كما جرى اعتقال شخصين آخرين في خوزستان بتهمة جمع ومعلومات وإرسالها لجهات خارجية.

وشملت الاعتقالات أيضاً 5 أفراد في محافظات أردبيل وكرمان، وجهت إليهم الوزارة تهمة "التجسس" وجمع معلومات عن مواقع عسكرية وحساسة وتزويد قنوات إعلامية معارضة في الخارج بها (من بينها شبكة "إيران إنترناشيونال" التي تصنفها طهران تنظيماً إرهابياً).

واختتمت وزارة الاستخبارات بيانها بدعوة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك، مشددة على استمرار عملياتها لملاحقة ما وصفتهم بـ"خلايا زعزعة الاستقرار".



المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة