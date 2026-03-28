اعتراض مسيرة لحزب الله في اسرائیل وإحباط محاولة تفجير بنك أمريكي في باريس

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت الساعات الماضية تطورات أمنية متسارعة في كل من الشرق الأوسط وأوروبا. ففي شمال إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت طائرة مسيرة أطلقها حزب الله من لبنان، بينما سقطت طائرة ثانية في منطقة مفتوحة. وتزامن الحادث مع دوي صفارات الإنذار في مناطق "إصبع الجليل" وهضبة الجولان، فيما أكدت المصادر العسكرية عدم وقوع أي إصابات.

وفي سياق منفصل بالعاصمة الفرنسية باريس، أحبطت الشرطة هجوماً بعبوة ناسفة استهدف مصرفاً أمريكياً فجر اليوم. وأفادت مصادر مقربة من التحقيق لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) بأن قوات الأمن ألقت القبض على رجل كان يهم بتفجير عبوة يدوية الصنع أمام مبنى "بنك أوف أمريكا" في الدائرة الثامنة الراقية، على بعد شوارع قليلة من شارع الشانزليزيه.

ووقع الحادث في تمام الساعة 3:30 صباحاً، حيث ضبطت الشرطة المشتبه به فور وضعه للعبوة التي كانت تتألف من خمسة لترات من سائل يُعتقد أنه وقود، ومزودة بنظام إشعال، لينهي التدخل السريع للشرطة محاولة الهجوم قبل وقوعها.



المصدر: شبکة ABC الاخباریة