عمار الحكيم: يجب تكثيف الجهود الأمنية لحماية استقرار البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس تيار الحكمة الوطني بشدة الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال تضع أمن واستقرار العراق في خطر.

أعرب السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني، في بيان له، اليوم السبت، 28 آذار/مارس 2026، عن قلقه العميق إزاء الهجوم الذي طال منزل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، في محافظة دهوك.

وقال رئيس تيار الحكمة الوطني في بيانه: "ندين بشدة هذا الاعتداء الغادر الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان؛ إن هذا العمل يمثل تطوراً خطيراً، فإلى جانب كونه تهديداً لأمن واستقرار العراق، فإنه يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية".

كما شدد السيد الحكيم على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بمضاعفة جهودها وتكثيفها لحماية أمن البلاد، والوقوف بحزم ضد أي أعمال تخريبية من شأنها أن تعرّض سكينة المواطنين وسلامة المؤسسات للخطر.