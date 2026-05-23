ترامب يعلن عن "اتفاق سلام" مرتقب مع إيران بمشاركة قادة من المنطقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، عن التوصل إلى تفاهمات كبرى تهدف إلى تحقيق السلام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بعد سلسلة من الاتصالات الهاتفية "الإيجابية للغاية" مع مجموعة من قادة دول الشرق الأوسط وباكستان وتركيا.

مذكرة تفاهم إقليمية

وأوضح ترامب في تصريح له أن المباحثات تركزت حول "مذكرة تفاهم" تتعلق بالسلام الشامل وكل ما يرتبط بهذا الملف. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الاتفاق قد تم التفاوض عليه بشكل واسع، وهو حالياً في طور اللمسات الأخيرة بين الولايات المتحدة، وإيران، والدول الأخرى المعنية.

قائمة الدول المشاركة

وبحسب ما أعلنه ترامب، فقد شملت المشاورات كلاً من:

السعودية: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الإمارات: الرئيس الشيخ محمد بن زايد.

قطر: الأمير تميم بن حمد، ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والوزير علي الذوادي.

باكستان: قائد الجيش المشير عاصم منير.

تركيا: الرئيس رجب طيب أردوغان.

مصر: الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأردن: الملك عبد الله الثاني.

البحرين: الملك حمد بن عيسى.

تنسيق منفصل مع إسرائيل

وفي سياق متصل، كشف ترامب عن إجرائه اتصالاً هاتفياً منفصلاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه بأنه "سار بشكل جيد جداً"، مشيراً إلى أن التفاصيل النهائية للاتفاق قيد المناقشة حالياً وسيتم الإعلان عنها قريباً.

مضيق هرمز

ومن أبرز ملامح الاتفاق التي كشف عنها ترامب، النص على "إعادة فتح مضيق هرمز"، كجزء من بنود متعددة تهدف إلى خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة.

وختم الرئيس الأمريكي تصريحه بالتأكيد على أن هذا المسار يهدف إلى تحقيق "سلام مستدام"، معتبراً أن الإعلان الرسمي عن التفاصيل الكاملة للصفقة بات وشيكاً.