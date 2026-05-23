السفير الإيراني لدى إسلام آباد: نأمل في "خطوات إيجابية" شريطة التزام الطرف الآخر

أربيل (كوردستان24)- أعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان، رضا أميري مقدم، عن تفاؤل حذر بشأن تطورات دبلوماسية جارية، مشيراً إلى إمكانية بلورة "خطوات إيجابية" في المنطقة، شريطة وجود التزام كافٍ من قبل الأطراف المقابلة.

وجاءت تصريحات السفير الإيراني عقب لقائه بوزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، بعد عودة الأخير من زيارة رسمية إلى طهران. ونقلت وكالة "تسنيم" عن السفير قوله: "يمكننا أن نأمل بوجود مسار إيجابي قيد التشكل، وهو ثمرة لمواقف إيران القائمة على الصمود، وإلى جانبها المبادرات والجهود التي بذلها الوسيط الباكستاني".

وأشاد أميري مقدم بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها القيادة الباكستانية، خص بالذكر رئيس الوزراء شهباز شريف، وقائد الجيش الجنرال سيد عاصم منير، بالإضافة إلى وزيري الخارجية والداخلية، مثمناً دورهم في الوساطة والعمل الدبلوماسي الصادق.

واختتم السفير تصريحه بالإعراب عن أمله في أن تؤدي هذه المساعي المشتركة إلى تحقيق "سلام مستدام" في المنطقة، مؤكداً تقديره لكافة الجهود التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.



المصدر: وسائل اعلام الایرانیة