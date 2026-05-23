الفياض يصف زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد بـ "الواعدة" ويؤكد استعداد الأطراف لتشريع قانون النفط والغاز

أربيل (كوردستان24)- صرح رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت 23 مايو/أيار 2026، في حديث لوسائل الإعلام قائلاً: "إن زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد كانت هامة وإيجابية للغاية، وتمثل هذه الخطوة مؤشراً واعداً وبشرى سارة للإسراع في عملية تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة للحكومة الاتحادية".

وأشار فالح الفياض إلى أن الاجتماع تدارس بالتفصيل سبل تلبية مطالب وتطلعات الشعب العراقي، مضيفاً: "التفاهمات المشتركة في مستوى جيد جداً. ونأمل في المرحلة المقبلة أن نتخذ خطوات جادة لتأمين كافة المستلزمات والاستحقاقات الدستورية، لا سيما إقرار وتشريع قانون النفط والغاز، وغيره من القوانين التي تعنى بتنظيم العلاقات بين الإقليم وبغداد بشكل جذري ومستدام".

كما شدد فالح الفياض على ملف حفظ الأمن والاستقرار قائلاً: "مثلما ندافع عن أمن وسلامة العراق بأسره، فإننا ندافع بنفس المسؤولية والالتزام عن أمن واستقرار إقليم كوردستان".