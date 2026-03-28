الحرس الثوري الإيراني يدين استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان بطائرة مسيرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، إدانته للهجوم الذي استهدف بطائرة مسيرة منزل رئيس إقليم كوردستان في محافظة دهوك، واصفاً الحادث بأنه "عمل إرهابي".

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن العلاقات العامة للحرس الثوري، في البلاغ رقم (49) المتعلق بعمليات "الوعد الصادق 4"، قوله إن "الاعتداء بالمسيرات على منزل رئيس إقليم كوردستان يمثل نموذجاً للأعمال الإرهابية التي ينفذها الأعداء"، وربط البيان بين هذا الهجوم وبين عمليات اغتيال استهدفت مسؤولين ومواطنين إيرانيين مؤخراً، متهماً الجيش الأمريكي وإسرائيل بالوقوف وراءها.

واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، وضرب التعاون الإقليمي القائم بين إقليم كوردستان والدول المجاورة له".

وفي ختام البيان، أعرب الحرس الثوري عن استعداده لتعزيز التعاون الأمني مع دول المنطقة ودعم أمن الجوار، مقترحاً "إنشاء درع دفاعي جماعي" لمواجهة ما وصفها بالتحركات والممارسات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة