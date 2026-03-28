الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه مجمعًا إيرانيًا لإنتاج الأسلحة البحرية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، استهدافه مجمعًا صناعيًا في طهران يُستخدم لأبحاث وتطوير الأسلحة البحرية.

وقال الجيش: "استهدف الجيش الإسرائيلي مقر منظمة الصناعات البحرية في طهران"، مضيفًا أن الضربة تأتي ضمن سلسلة هجمات نُفذت ليل الجمعة إلى السبت.

وأوضح: "يُعنى هذا المقر بأبحاث وتطوير وإنتاج طيف واسع من الأسلحة البحرية، بما في ذلك السفن السطحية والغواصات، والمعدات المأهولة وغير المأهولة، فضلًا عن المحركات والأسلحة".

وفي وقت لاحق من يوم السبت، أعلن الجيش تكثيف ضرباته على الصناعات العسكرية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد إيفي دفرين، في مؤتمر صحفي متلفز: "أستطيع الآن أن أؤكد أننا سنستكمل، خلال أيام قليلة، الهجمات على جميع المكونات الحيوية لهذه الصناعة".

هذا يعني أننا سندمر معظم قدراتها الإنتاجية العسكرية، وسيستغرق النظام وقتاً طويلاً لإعادة بنائها.

منذ بدء الحرب في 28 فبراير، استهدفت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة أيضاً مواقع إيران النووية، بما في ذلك منشأة لمعالجة اليورانيوم ومفاعل الماء الثقيل.





المصدر: فرانس برس