رئيس إقليم كوردستان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التركي

أربيل (كوردستان 24)- تلقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت 28 آذار/مارس 2026، اتصالاً هاتفياً من السيد هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا.

وخلال الاتصال، أدان وزير الخارجية التركي بشدة الهجوم طائرة مسيرة الذي استهدف اليوم منزل رئيس إقليم كوردستان في دهوك، كما أكد مجدداً دعم بلاده لحماية أمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره لاتصال السيد هاكان فيدان وتقديره لموقف تركيا المندد بالهجوم.

وفي محور آخر من الاتصال، بحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وشددا على أهمية التعاون والتنسيق المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار.