الحوثيون يقصفون جنوب إسرائيل بالمسيرات والصواريخ.. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، عن تنفيذ هجوم عسكري واسع استهدف مواقع حيوية في إسرائيل، وذلك باستخدام سرب من الطائرات المسيّرة ودفعة من الصواريخ المجنحة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الجماعة، یحی سریع في بيان، أن هذا الهجوم نُفذ بالتزامن مع عمليات عسكرية أخرى شنتها كل من إيران وحزب الله اللبناني، مؤكداً أن العملية المشتركة "حققت أهدافها بنجاح".

وشدد الناطق العسكري على تمسك الجماعة بمواصلة التصعيد، مؤكداً "أن العمليات العسكرية للحوثيين ستستمر وبوتيرة متصاعدة خلال الأيام المقبلة، ولن تتوقف حتى يتم إنهاء العدوان العسكري الإسرائيلي".

وعلى وقع هذا التصعيد متعدد الجبهات، تشهد إسرائيل حالة من الاستنفار القصوى؛ ففي الوقت الذي استهدفت فيه صواريخ "أنصار الله" مناطق الجنوب، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة الشمالية، وتحديداً في بلدات "أدميت" و"حانيتا" و"عرب العرامشة" بمنطقة الجليل، تحسباً لهجمات صاروخية أو اختراقات جوية.