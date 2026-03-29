الثوري الإيراني يهدّد باستهداف جامعات أميركية وإسرائيلية في الشرق الأوسط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الحرس الثوري الإيراني، إنه سيستهدف الجامعات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة ردا على الهجمات الأخيرة التي طالت مؤسسات التعليم العالي الإيرانية.

وقال الحرس الثوري في بيان له، اليوم الأحد، إن هذه المؤسسات تعتبر الآن "أهدافا مشروعة إلى أن يتم استهداف جامعتين".

وأضاف أن مؤسسات إيرانية، من بينها جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا في طهران، تم استهدافها.

وحذر الحرس الثوري الطلاب والموظفين وسكان المناطق المجاورة بضرورة البقاء على بُعد كيلومتر واحد على الأقل من حرم الجامعات الأمريكية في المنطقة.

كما طالب الحرس الثوري الحكومة الأمريكية بإدانة الهجمات التي طالت الجامعات الإيرانية، وذلك عبر بيان رسمي بحلول 30 مارس/آذار، مهددا بتوسيع نطاق الهجمات لتشمل أكثر من مؤسستين إذا لم يتم تلبية تلك الشروط.

وقال الحرس الثوري في البيان: إذا كانت الولايات المتحدة تريد أيضا منع المزيد من الهجمات على جامعاتها في المنطقة، فعليها منع القوات المتحالفة معها من مهاجمة الجامعات ومراكز الأبحاث.

وتشمل الجامعات الأمريكية التي لها فروع جامعية في الخليج: جامعة تكساس إيه آند إم، وجامعة نورث وسترن في قطر، وجامعة نيويورك في الإمارات العربية المتحدة.