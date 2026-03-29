الأنواء الجوية: أمطار ورعد وحبات حالوب يشهده العراق بدءاً من الغد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في البلاد للأيام المقبلة، مرجحة تساقطاً للأمطار وهطولاً لحبات البرد (الحالوب) بدءاً من يوم غد الاثنين.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي أن طقس يوم غد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في عموم البلاد، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى.

بينما تشهد المنطقة الشمالية هطولاً لزخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تصاحبها حبات البرد وعواصف رعدية، في حين تقتصر التوقعات في المنطقة الجنوبية على زخات مطر خفيفة رعدية أحياناً.

وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد الاثنين ستتفاوت بين المحافظات، حيث تسجل السليمانية 13 درجة، ودهوك 14، وأربيل 17، ونينوى 18، وكركوك 19، والأنبار 21.

بينما تسجل كل من ديالى وصلاح الدين وكربلاء المقدسة 22 درجة، وتصل في العاصمة بغداد إلى 23 درجة مئوية.

وفي المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط، تسجل واسط وبابل 24، والنجف الأشرف وميسان 25، والديوانية 26، والمثنى والبصرة 27.

فيما تسجل ذي قار أعلى درجة حرارة بواقع 28 درجة مئوية، مع انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية خلال فترات المطر لتتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات.

وتابعت الهيئة أن طقس يوم الثلاثاء سيستمر غائماً جزئياً إلى غائم مع بقاء فرص هطول الأمطار الخفيفة إلى المعتدلة في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، على أن يبدأ الطقس بالتحسن التدريجي خلال الليل ليصبح صحواً في المنطقة الجنوبية.

أما يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن يسود طقس صحو مع بعض الغيوم في كافة المناطق مع ارتفاع بضع درجات في المنطقة الشمالية.

قبل أن تعاود الأمطار هطولها يوم الخميس القادم في المنطقة الشمالية بزخات خفيفة إلى متوسطة الشدة، مع بقاء الأجواء غائمة جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية واستقرار نسبي في درجات الحرارة.