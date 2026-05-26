السيسي لبزشكيان: نرفض الاعتداء على سيادة دول الخليج

أربيل (كوردستان24)-أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أهمية التحلي بالمرونة والدبلوماسية وتفادي الحسابات الخاطئة، مع إتاحة الفرصة الكاملة للمسار التفاوضي القائم بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار الجهود الرامية لخفض التصعيد وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء 26 ایار/مایو 2026، أن السيسي شدد خلال اتصال هاتفي مع بزشكيان على رفض مصر القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج.

كما جدد السيسي دعم بلاده الكامل للمسار التفاوضي، مستعرضاً الاتصالات والجهود التي تبذلها القاهرة لتيسير المفاوضات وتمهيد الطريق أمام اتفاق نهائي وشامل بين أميركا وإيران، يضع حداً للتوترات الإقليمية.

وأشار الرئيس المصري إلى مشاركته مؤخراً في اتصال هاتفي مشترك ضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدداً من قادة الدول العربية والإقليمية، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعي إلى تسوية سلمية لكافة أزمات المنطقة، ورفضها القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج أو تهديد سلامة أراضيها.

احترام سيادة الدول

كما لفت إلى تمسك مصر بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وحسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات.

من جانبه، استعرض الرئيس الإيراني مسار المفاوضات الجارية، معرباً عن تقديره للجهود المصرية والإقليمية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، ومشدداً على حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان مسؤولون إيرانيون أوضحوا في وقت سابق اليوم أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة رغم الضربات الأميركية الأخيرة في محافظة هرمزغان جنوب إيران، في مؤشر على تمسك الطرفين بمسار التهدئة وعدم انهيار الاتصالات الجارية.





المصدر: وسائل اعلام المصریة