منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعثر على ذخائر غير معلنة في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الثلاثاء 26 ایار/2026، بالعثور على عشرات الأسلحة الكيميائية غير المعلنة في سوريا.

وقالت المنظمة إن فريقاً تابعاً لها أُرسل مطلع الشهر الجاري "للتحقق من مدى دقة واكتمال" الإعلان السوري بشأن مخزونات الأسلحة الكيميائية. ونُفذت عملية التفتيش في عدد من "المواقع غير المعلنة ذات الأولوية العالية" في المناطق الساحلية والشمالية والوسطى، وذلك بتنسيق مع السلطات السورية.

وذكر التقرير: "عُثر على عشرات الذخائر الكيميائية غير المعلنة، تشمل قنابل جوية وصواريخ، بالإضافة إلى مواد كيميائية ومعدات ذات صلة في عدة مواقع، إلى جانب آلاف الصفحات من الوثائق".

وكانت سوريا قد انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013، ووافقت حينها على الكشف عن مخزوناتها من المواد السامة وتسليمها لتدميرها، تحت ضغوط دولية قادتها روسيا والولايات المتحدة لتجنب ضربات عسكرية محتملة من واشنطن وحلفائها. ومع ذلك، ترى المنظمة (التي تتخذ من لاهاي مقراً لها) أن الإعلان السوري كان "غير مكتمل"، مؤكدة وجود أسلحة أخرى لم يتم حصرها بعد.

وأضافت أن المواد والمعدات التي عُثر عليها تخضع حالياً للتحليل المخبري، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية، وأنه "سيتم الإعلان عن نتائج هذه المهمة بمزيد من التفصيل في الوقت المناسب".

يُذكر أن اتهامات متكررة كانت قد وُجهت للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية خلال سنوات الحرب. ومنذ إزاحته عن السلطة عام 2024، أصبح مصير المخزونات الكيميائية السورية مصدر قلق دولي بالغ، فيما تعهدت وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة بدمشق بتفكيك كافة آثار برنامج الأسلحة الكيميائية السابق.



المصدر: فرانس برس