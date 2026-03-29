حريق هائل وتحذيرات من مواد خطرة.. هجوم صاروخي يضرب مجمعاً صناعياً وسط إسرائيل

اربيل (كوردستان24)- يعمل رجال الإطفاء على احتواء حريق هائل اندلع اليوم في موقع صناعي بوسط إسرائيل، إثر تعرضه لهجوم ناجم عن شظية سلاح أو صاروخ اعتراضي.

أظهرت لقطات وصور ألسنة اللهب المشتعلة وأعمدة الدخان الأسود الكثيف تتصاعد من مجمع نيئوت حواف، الذي يضم أكثر من 30 مصنعًا تابعة لشركات مختلفة.

صدرت تنبيهات في جميع أنحاء إسرائيل اليوم تحذر من هجمات وشيكة قادمة من إيران.

أعلنت إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أنها تعمل على منع وقوع انفجار أو تسربات إضافية، وحذرت السكان من الاقتراب من المنطقة لوجود مواد خطرة.

وحثت السكان المجاورين على البقاء في منازلهم، وإغلاق النوافذ والفتحات، والامتثال لتعليمات قوات الأمن والإنقاذ.

وأفادت منظمة نجمة داود الحمراء، وهي منظمة الطوارئ الوطنية الإسرائيلية، بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة