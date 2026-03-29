الجامعة الأمريكية في بيروت تعتمد التعليم عبر الإنترنت (Online) بعد تهديدات إيرانية للمنشآت التابعة للولايات المتحدة

منذ 39 دقيقة

اربيل (كوردستان24)- أعلنت الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، الواقعة في قلب العاصمة اللبنانية، عن تحويل جميع فصولها الدراسية إلى نظام التعليم عبر الإنترنت (Online). يأتي هذا القرار في وقت تسود فيه حالة من القلق بين الجامعات والمدارس الأمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من ضربات محتملة قد تستهدف مرافقها.

وفي بيان صدر يوم الأحد، أكد رئيس الجامعة، فضلو خوري، أن هذا التحول هو "إجراء احترازي"، مشيراً إلى أنه "لا توجد أدلة على وجود تهديدات مباشرة" تستهدف الجامعة العريقة أو مستشفاها الشهير التابع لها.

وقال خوري في بيانه: "لقد وقفت الجامعة الأمريكية في بيروت دائماً إلى جانب التحرر السلمي وتقدم الشعوب التي نعلّمها ونخدمها منذ أكثر من قرن ونصف".

وتأتي هذه التهديدات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني في أعقاب ضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مؤخراً حرمين جامعيين داخل إيران.



المصدر: AP