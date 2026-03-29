طهران تعلن توقيف 30 شخصاً ومصادرة شحنات أسلحة في أربع محافظات إيرانية

اربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية، في بيان لها اليوم، عن تنفيذ عمليات أمنية واسعة في أربع محافظات بالبلاد، أسفرت عن توقيف 30 شخصاً وصفتهم بـ "المرتزقة" المرتبطين بجهات خارجية، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة الحربية الخفيفة والمتوسطة.

وبحسب البيان الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية، شملت العمليات محافظات كوردستان، وكرمان، وأصفهان، وكهكيلوية وبوير أحمد. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على تقارير ميدانية وعمليات استخباراتية استهدفت ما وصفتها بـ "خلايا تخريبية" مرتبطة بشبكات معادية.

تفاصيل المضبوطات والاعتقالات:



أفاد البيان بمصادرة شحنتين كبيرتين من الأسلحة في محافظتي كوردستان وكرمان، تضمنتا 87 قطعة سلاح متنوعة، من بينها 22 بندقية "كلاشينكوف"، وقاذفات صواريخ محمولة على الكتف، وقذائف (RPG)، ومسدسات، وكميات من الذخائر والمخازن.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات عن تفكيك خلايا في محافظتي كهكيلوية وبوير أحمد وكوردستان، حيث جرى توقيف 15 شخصاً بتهمة الانتماء إلى مجموعات مسلحة "قومية" ومعارضة، وضبطت بحوزتهم أسلحة نارية وأجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك).

النشاط الرقمي والمعلوماتي:



وعلى صعيد الأمن المعلوماتي، أشار بيان وزارة الأمن إلى توقيف 13 شخصاً في أصفهان وكوردستان وكهكيلوية وبوير أحمد، بتهمة التواصل مع قنوات إعلامية خارجية (شبكة "إيران إنترناشيونال") وجهات وصفتها بالمعادية. واتهمت الوزارة الموقوفين بإرسال إحداثيات لمواقع دفاعية ومنشآت مدنية وحيوية، بما في ذلك مستشفيات، إلى أطراف خارجية.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها الأمنية للحفاظ على الاستقرار، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.



المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة