قائد القيادة المركزية الأمريكية يلتقي برئيس أركان الجيش الإسرائيلي

اربيل (كوردستان24)- أفادت مصادر أمنية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، التقى اليوم في إسرائيل برئيس أركان جيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، وعدد من كبار الجنرالات الإسرائيليين.

ووفقًا للمصادر نفسها، ركز الاجتماع على الحرب ضد إيران والجهود المبذولة لوقف إنتاج الأسلحة الإيرانية.

ويأتي هذا بعد يوم من تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، بأن إسرائيل على بُعد "أيام قليلة" من إنهاء حملة تستهدف جميع الأصول "الحيوية" للصناعات العسكرية الإيرانية.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة