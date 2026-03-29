استهداف منشآت للطاقة يؤدي لانقطاع الكهرباء في مناطق بطهران وكرج

اربيل (كوردستان24)- أفادت تقارير إخبارية بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من شرق وأجزاء من وسط العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى مناطق في مدينة كرج، وذلك في أعقاب الهجمات التي استهدفت مواقع في المنطقة قبل قليل.

وذكرت المجموعة الاقتصادية لوكالة "فارس" للأنباء، أن سبب الانقطاع يعود إلى إصابة عدد من التأسيسات الكهربائية بشظايا ناتجة عن الانفجارات. وأوضحت المصادر أن الأضرار طالت برجاً لنقل الطاقة (ضغط عالي) في محافظة البرز، بالإضافة إلى محطة "دوشان تبه" الكهربائية.

من جانبها، أعلنت السلطات المعنية أن الفرق العملياتية والفنية التابعة لصناعة الكهرباء قد توجهت بالفعل إلى المواقع المتضررة، وهي تعمل حالياً على إصلاح الأعطال لإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة في أقصر وقت ممكن.



المصدر: وکالة فارس الایرانیة