السفارة الأمريكية تحذر من هجمات محتملة على الجامعات في العراق

اربيل (كوردستان24)- حذرت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان نُشر يوم الأحد، من أن إيران والميليشيات المتحالفة معها "قد تستهدف الجامعات الأمريكية في بغداد والسليمانية ودهوك، إلى جانب جامعات أخرى يُعتقد أنها مرتبطة بالولايات المتحدة"، وذلك بعد أن هددت إيران جامعات أمريكية في أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف البيان "أن إيران والميليشيات التابعة لها نفذت بالفعل هجمات واسعة النطاق على مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق"، وأن "الحكومة العراقية لم تمنع الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة ودول المنطقة انطلاقًا من الأراضي العراقية".

وجدد البيان تحذيره للمواطنين الأمريكيين بمغادرة البلاد.

وقد تحولت العديد من الجامعات في المنطقة إلى التعليم عن بُعد منذ أن أشعلت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران فتيل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.





المصدر: AP