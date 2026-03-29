عراقجي:إسرائيل واهمة في اعتقادها أن "المعرفة" تُقصف.. واستهداف الجامعات دليل "يأس"

اربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إسرائيل وحلفاءها يرتكبون خطأً فادحاً باعتقادهم أن استهداف المنشآت التعليمية والعلماء يمكن أن يقضي على المعرفة، معتبراً أن هذه التصرفات تعكس حالة من "اليأس".

وقال عراقجي في تدوينة له على منصة "إكس": "تعتقد إسرائيل وشريكها في الجريمة أن المعرفة يمكن قصفها والتخلص منها"، مشيراً إلى أن هذا الفكر يتجسد في عمليات اغتيال العلماء الإيرانيين، والهجمات التي استهدفت المواقع النووية، وصولاً إلى استهداف الجامعات مؤخراً.

وأضاف الوزير الإيراني في رسالة وجهها للمعتدين: "الحقيقة هي أن أفعالكم تنضح باليأس، ولا تؤدي إلا إلى إلهام المزيد من الإصرار والسعي وراء المعرفة".

تأتي تصريحات عراقجي في ظل تصاعد التوترات، وفي سياق التنديد الإيراني بالهجمات التي تطال البنية التحتية العلمية والأكاديمية، والتي تصفها طهران بمحاولات فاشلة لعرقلة تقدمها العلمي.



