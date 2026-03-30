البرلمان الإيراني يُقرّ فرض رسوم على عبور هرمز.. تصل إلى مليوني دولار للناقلة

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وافق البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، على مشروع قانون جديد يقضي بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، في خطوة قد تزيد التوتر في واحد من أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية، فإن الرسوم على ناقلات النفط قد تصل إلى مليوني دولار للناقلة الواحدة.

ووفق عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، فإن الخطة الجديدة تشمل تنظيم حركة الملاحة في المضيق.

وتتضمن كذلك الخطة الجديدة حظر مرور السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل أو الدول التي فرضت عقوبات أحادية على إيران سابقًا، كما يشترط القانون أن يتم سداد الرسوم بالريال الإيراني فقط.

وفي المقابل، أعلنت البيت الأبيض في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة لا تدعم فرض رسوم أو “ضرائب مرور” على السفن التي تعبر المضيق، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد يهدد استقرار تدفقات الطاقة العالمية.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ومع استمرار القلق العالمي من أي تحرك قد يؤثر على حركة ناقلات النفط في المضيق الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام العالمية.