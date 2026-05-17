استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين كركوك وإسطنبول

أربيل (كوردستان 24)- شهد مطار كركوك الدولي، اليوم الحد، استئناف الرحلات الجوية المباشرة والمتجهة إلى مدينة إسطنبول التركية، وذلك بعد فترة توقف مؤقتة، حيث أقلعت الرحلة الأولى ضمن الجدول الجديد للتشغيل وسط ترحيب من المسافرين.

وبحسب البرنامج الذي اعتمدته إدارة المطار، فقد تقرر جدولة أربع رحلات أسبوعياً، بواقع رحلة في أيام (الأحد، الاثنين، الأربعاء، والجمعة).

وأكدت مصادر في المطار لـ كوردستان24، أن هناك خططاً مستقبلية طموحة لزيادة عدد الرحلات في المرحلة القادمة، مع العمل على إدخال "رحلات ليلية" ضمن الجدول الزمني، وذلك تلبيةً للطلب المتزايد من المواطنين على هذا الخط الحيوي.

ويأتي استئناف هذا الخط الجوي كخطوة إستراتيجية تهدف إلى دعم حركة السفر والتنقل من كركوك إلى تركيا، وتسهيل إجراءات سفر المواطنين، فضلاً عن دورها المرتقب في تنشيط الواقع الاقتصادي والحركة السياحية في محافظة كركوك.