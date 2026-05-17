مطار أربيل الدولي يعلن عودة معظم الرحلات الجوية إلى طبيعتها

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير عام مطار أربيل الدولي، أحمد هوشیار، اليوم الأحد 17 أيار 2026، عن استعادة المطار لكامل نشاطه الجوي بعد فترة من التوقف القسري نتيجة الصراع العسكري الإقليمي الأخير.

وكشف هوشیار في تصريحٍ لـكوردستان 24 أن المطار سجل تنفيذ 758 رحلة جوية (ذهاباً وإياباً) منذ عودة الأجواء إلى طبيعتها في إقليم كوردستان والمنطقة في أعقاب انتهاء الحرب مع إيران.

وأوضح مدير المطار أن الحركة الجوية مع مختلف الدول والمدن العالمية قد انتظمت بشكل كامل.

مشيراً إلى استئناف الرحلات مع كل من: (قطر، إسطنبول، أنقرة، دبي، الشارقة، لبنان، سوريا، عمان، إيران، ألمانيا، ومصر)، بالإضافة إلى استمرار الرحلات الداخلية الانسيابية نحو مطاري بغداد والبصرة.

وفي المقابل، أشار هوشیار إلى أن بعض الخطوط الجوية العالمية لم تستأنف رحلاتها بعد، ومنها الخطوط الألمانية (Euro wings)، والنمساوية (Austrian Airlines)، واليونانية.

مؤكداً أنه لا توجد حتى الآن مواعيد محددة أو معلومات جديدة بشأن استئناف نشاط هذه الخطوط الثلاثة.

يأتي هذا الانفراج الجوي بعد قرار السلطات العراقية في 8 نيسان الماضي بإعادة فتح الأجواء، إثر توقف دام أكثر من 38 يوماً بدأت في 28 شباط المنصرم، حين استُخدمت الأجواء العراقية ساحة للصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مما استدعى إغلاق المطارات حمايةً لسلامة المسافرين.

ويعدُّ مطار أربيل الدولي، الذي افتتح رسمياً عام 2005، واحداً من أهم المرافق الحيوية في المنطقة، حيث يمتلك مدرجاً بطول 4800 متر، يصنف ضمن أطول عشرة مدارج في العالم، وقدرة استيعابية تصل لـ 4.5 مليون مسافر سنوياً.

وقدم المطار خدماته لأكثر من 18 مليون مسافر منذ تأسيسه عبر 20 شركة طيران عالمية تسير رحلاتها إلى 270 وجهة مختلفة.