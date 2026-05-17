تعيّن قاليباف للإشراف على العلاقات مع الصين

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، بتعيين رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الذي برز مؤخرًا ككبير للمفاوضين في المحادثات مع الولايات المتحدة، للإشراف على العلاقات مع الصين.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، أن "محمد باقر قاليباف عُيّن مؤخرًا ممثلاً خاصًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لشؤون الصين"، ونشرت وسائل إعلام أخرى تقارير مماثلة.

ولم يتضح على الفور من عيّن قاليباف في هذا المنصب، لكن تسنيم ذكرت أنه سيتولى "تنسيق مختلف قطاعات العلاقات بين إيران والصين".